UFC官方电视频道进入哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/1月17日 —— UFC官方电视频道（UFC TV）正式进入哈萨克斯坦。

UFC俄罗斯市场副总裁安德烈·格罗姆科夫斯基（Andre Gromkovski）17日在首都努尔苏丹召开新闻发布会时发布了这一消息。

格罗姆科夫斯基还表示，哈萨克斯坦广播电视总公司（«Қазақстан» РТРК» АҚ ）旗下体育频道（Qazsport）也将继续转播UFC的赛事。

“搏斗和拳击运动在哈萨克斯坦有着非常重要地位的运动项目之一。哈萨克斯坦人对这一运动有着极大的兴趣，也拥有很多不错的运动员们。因此，对UFC来说，哈萨克斯坦是优先国家之一。”他说。

据悉，终极格斗冠军赛（Ultimate Fighting Championship/UFC）是全球最大型混合武术格斗赛事，起源于1993年，总部设在美国赌城拉斯维加斯。

哈萨克斯坦广播电视总公司2018年9月与UFC签署协议，获得了该全球著名格斗比赛的所有赛事转播权。

值得一提的是，哈萨克斯坦观众于首都时间1月19日可在体育频道现场观看“嘴炮”康纳·麦格雷戈（Conor McGregor）和“牛仔”唐纳德·赛罗尼（Donald Cerrone）之间的对决。

【编译：小穆】