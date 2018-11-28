UNDP常驻哈代表：哈萨克斯坦将帮助其他国家实现可持续发展目标

哈通社/阿斯塔纳/11月28日 -- 联合国开发计划署常驻哈萨克斯坦代表下村典正近日接受哈通社记者采访，并就第八届公民论坛、联合国全球发展措施以及联合国193个成员国于2015年通过的可持续发展目标中哈萨克斯坦发挥的作用等问题发表观点。

记者：下村典正先生，您对此次第八届公民论坛有何期待？

下村典正：我们提议将第八届公民论坛与可持续发展目标联系在一起，并将对话平台围绕可持续发展主要目标--人类、太空、发展、和平以及合作等方面。很高兴这一想法得以实施。

许多发达国家中公民社会是从人权保护到特定社会服务的各种职能的关键机制之一。在公民社会中，公众的使命，为公民和群众的利益服务的使命很明确。我们认为，哈萨克斯坦公民社会没有完全融入国家的发展进程，并没有体现出其潜力。这对2030年前实现议程目标有着重要意义。没有公民社会组织的积极参与，实现可持续发展目标很困难。

记者：可持续发展目标对哈萨克斯坦来说有多重要？

下村典正：第一，可持续发展目标将为哈萨克斯坦经济合作与发展组织、进入前30个最发达国家行列之前的发展道路起到帮助。尽管目前取得了成就，但哈萨克斯坦正在寻求更广泛的经济发展的新模式。数字化、有效利用自然资源、消费和生产模式将有助于新经济增长。

第二，可持续发展目标将有助于应对哈萨克斯坦发展之路的其他挑战。联合国分析表明，区域发展存在着差异。因此，将意识到有必要平等发展。哈萨克斯坦签署《巴黎气候变化协定》并设定一些目标。

第三，可持续发展目标对哈萨克斯坦尤为重要。因为渴望成为国际社会典范的国家将有助于实现这一目标。哈萨克斯坦多年以来为世界实现和平付出着贡献。通过27年以来包括关闭塞梅核试验场、启动低浓缩铀银行、叙利亚冲突方提供对话平台等一系列举措，哈萨克斯坦成为联合国安理会非常任理事国。

总之，哈萨克斯坦将为其他国家达成这些目标提供帮助。

记者：如今可持续发展目标如何实施？

下村典正：可持续发展目标由17 个目标、169个具体目标以及200多项指示组成。由于这是一个复杂的系统，因此需要根据当地规范调整可持续发展目标。对此，政府总理萨金塔耶夫宣布将创建可持续发展目标协调机构。联合国19个机构对此表示支持。

明年阿斯塔纳经济论坛框架下，将举行可持续发展目标会议。2019年7月，哈萨克斯坦将在联合国可持续发展目标高级别政治论坛上进行了汇报。

可持续发展目标2030年议程通过全面融合性别平等、和平、正义与强大机构，以及消除饥饿与确保干净水源和卫生条件的目标等，将人的发展置于首要地位。以"不落下任何一个人"口号。

记者：实现可持续发展目标过程中，联合国向哈萨克斯坦提供援助的结果如何？

下村典正：正如上述所说，联合国支持哈萨克斯坦实现可持续发展目标。例如，"良好的健康和福祉"目标框架下联合国儿童基金会心理健康和自杀预防计划覆盖了11个地区3200所学校的25万名学生。

联合国人口基金为覆盖了弱势群体，包括儿童、青年、老年人、残疾人、移民以及艾滋病感染者，为制定国家发展规划提供了帮助。

联合国开发计划署为制定政府过渡"绿色"经济模式的发展概念、生态、水、税相关修正法案等提供了支持。

记者：哈萨克斯坦能否实现可持续发展目标？

下村典正：根据联合国分析，国家目前的优先事项将为实现可持续发展目标的60%创造机遇。哈萨克斯坦长期以来一直在国际舞台上实施可持续发展目标。世博会、叙利亚问题阿斯塔纳和谈都能证明这点。此外，国内也在进行一系列工作。

在过去20年中，哈萨克斯坦通过其积极经济发展、对和平的渴望以及全球和地区的其他举措成为了许多国家的榜样。所有这些都将证明哈萨克斯坦可以实现可持续发展的目标，并分享经验、帮助其他国家。

我们相信哈萨克斯坦将会得到快速发展。传统观点将无法达到2030年议程目标。我们必须共同努力，以共同的观点行动。我们需要"全社会"观点，只有这样我们才能通过新方式一起团结共事。

记者：感谢您接受采访。

【编译；冰山】