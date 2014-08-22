美国快递服务公司UPS出现系统安全漏洞

哈通社阿斯塔纳8月22日电，据环球网援引美国《财富》新闻网报道，世界最大的快递承运商美国联合包裹服务公司(UPS)当日致信用户表示旗下4500家快递服务网点中有51家的店内系统遭到黑客袭击，相关用户的信用卡和借记卡信息已被窃取。

据悉，经过联合包裹服务公司与计算机安全公司对所有网点的全面审查，有遍布24个州的51家，其店内系统已被黑客远程植入恶意软件。凡14年1月20日至8月11日之间在存在系统安全漏洞的51个网点使用信用卡和借记卡进行消费的顾客，其用户姓名、家庭地址、邮箱以及其它卡内相关信息都存在泄露的可能性。 对此，联合包裹服务公司的总裁Tim Davis发表声明指出，在得知遭恶意软件入侵后，公司充分利用各种资源及时排除了安全隐患。他向用户保证此次事件已经得到全面控制，并对由此给用户带来的不安深表歉意。

报道指出，此次公开声明使其成为近期承认自身电脑网络存在安全隐患的又一美国大型零售企业。此前美国零售商塔吉特(Target)和全球最大在线交易平台易贝网(eBay)也先后出现过类似事件，其中eBay还曾为此支付赔偿金高达1.48亿美元。