国民轿车VAZ-2106今天年满42岁

哈通社/阿斯塔纳/2月21日 - 42年前的今天，著名的前苏联"国民轿车"VAZ-2106诞生。

1976年2月21日，首款VAZ轿车在伏尔加汽车制造厂三号生产线上诞生，此后，该系列轿车的生产一直持续到了2006年。



VAZ-2106型轿车的生产计划，是在1974年根据"21031计划"启动的。不过，在后来的设计中设计师们针对轿车的外形进行了调整，并最终以"2106"的代号投产。



此后多年的生产中，虽然车辆的发动机等内部结构每年都会有不同程度的调整，但外形却始终保持不变。



车辆内部的调整，被以1、2、3等序号后缀在"VAZ-2106"这一总型号的后方，以作为不同型号之间的区别。



例如：针对加拿大市场推出的型号为VAZ-21061，这一型号的外形稍有变动；VAZ-21062的方向盘位于右方；VAZ-21063则配备了油压测量装置。



这种序列号模式一直发展到了VAZ-21066型。



VAZ-2106轿车1976-2006年在位于陶里亚蒂的汽车厂生产。除此之外，乌克兰等地的车厂也曾生产过这一经典车型。



拉达经典系列直到现在还被很多人所钟爱，二手车交易量非常可观。



对于哈萨克斯坦人而言，VAZ-2106是最常见、最普遍也是最亲民的家用轿车，作为一款品质可靠、结构简单、成本低廉的家用轿车产品，人们更喜欢用"朱古力"来称呼它。



即使在40多年后的今天，哈萨克斯坦乡村地区仍然能够看到保养良好的VAZ-2106奔驰在乡间道路上。



【编译：木合塔尔·木拉提】