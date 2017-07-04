男排亚俱杯 哈萨克斯坦阿勒泰VC将迎战中国北汽

哈通社/阿斯塔纳/7月4日-- 2017年亚洲男排俱乐部锦标赛（男排亚俱杯）昨天在越南结束复赛的争夺，代表哈萨克斯坦出战的组第一名哈萨克斯坦阿勒泰VC以3-1击败东道主越南俱乐部，四局比分为25-21、25-22、22-25、25-21。

哈萨克斯坦阿勒泰VC获得E组第一名，在1/4决赛将与F组第四名北汽男排争夺四强席位。



代表中国出战的北京北汽在复赛中不敌以1-3不敌台中商业银行遭遇两连败，四局比分为28-26、24-26、21-25和25-27。F组另外一场比赛中，伊朗萨马耶赫银行3-0战胜日本丰田合成，三局比分为25-14、25-22、25-22。



E组中，卡塔尔阿尔阿拉比3-0战胜伊拉克阿尔巴赫里体育，三局比分为25-22、25-15、25-19。



复赛战罢E组阿勒泰VC三胜积9分排名第一，卡塔尔阿尔阿拉比两胜一负积6分位居第二，越南俱乐部一胜两负积3分排名第三，伊拉克阿尔巴赫里体育三败排名第四。



F组伊朗萨马耶赫银行三胜积9分位居第一，日本丰田合成两胜一负积6分位居第二，中国台北的台中商业银行一胜两负积3分排名第三，中国北京汽车三败位居第四。



今日将展开1/4决赛的争夺，具体对阵为：哈萨克斯坦阿勒泰VC对阵中国北京汽车，伊朗萨马耶赫银行对垒伊拉克阿尔巴赫里体育，卡塔尔阿尔阿拉比迎战中国台北的台中商业银行，日本丰田合成对阵越南俱乐部。



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