令人眼花缭乱的VR/AR设备

在今年的2016亚洲CES上，国产的VR/AR设备令人眼花缭乱。不过他们共同的问题是，虽然产品有定位差异，但整体而言同质化严重。

5月11日-13日，2016年亚洲CES在上海举行。在展会上，人气最旺的就是虚拟现实设备了。由于许多产品都尚未面市，爱尝鲜的消费者都会来这里体验最新的设备和技术，并亲身参与试玩。许多VR/AR展台前都排起了长队。

另一方面，与人们印象中VR/AR设备被国外科技大厂商承包的传统印象不同。界面新闻记者在采访中发现，由于VR/AR代表的是行业趋势，资本市场也在布局，国内也兴起了一批做VR/AR设备的厂商。他们都坚信，自己的产品不同于其他品牌，有些甚至走起了低价、高性价比路线，有些在VR/AR设备的研发上申请了部分专利。

下面，界面新闻记者就带您走进亚洲CES，近距离接触这些VR/AR设备：

1. 大朋VR一体机



从外表看，大朋VR与其他VR头盔没有本质区别。目前在淘宝众筹的价格是1499。

界面新闻记者试玩了5分钟左右游戏，画质较为清晰。操作方法与其他VR设备并无明显区别。但这款产品在设计上比较突出的一点是，它考虑到了市场上广大的近视人群。能够根据不同人员调节镜面的度数。





据大朋工作人员介绍，这款产品的镜片用的是全日本的光学镜片。画面不容易产生变形。适应的人群的瞳孔范围从54mm-74mm，无论是否佩戴近视镜，都可以参与体验这款产品。这个设备有120度的弧度，能够充分体验到全沉浸的效果。

从内容上讲，大朋也建立了自己的内容聚合平台3D播播，平台号称用户已经高达230万。公司员工多数来自Intel、BAT、盛大、PPTV等国内国际科技公司。

截至目前，大朋已经获得了10000+小时正版影视资源；100+的游戏持续更新，并获得阿里VR实验室首推。大朋头盔自称中国市场占有率已经达到68%。



2. Dlodlo多哚VR





DlodloVR设备有两款。一种是头盔产品，另一种是支持安卓设备的产品类似Google Cardboard。

VR产品的普及曾受到质疑，就算有精良的游戏内容和画质清晰的视频体验（比如 HTC Vive）依旧不被看好。原因在于市面上VR设备大多归属两类，一类只需把手机卡入一个带有两片放大镜的塑料盒子，其观看体验非常糟糕；另一类则是体验效果不错奈何成本高昂且携带相当不便的头盔，很难成为大众消费级产品。

界面新闻记者在体验时曾寻问Dlodlo的VR设备和其他产品有何不同时，工作人员解释说，相比前代智能眼镜，Dlodlo最大的亮点就是变得更轻更薄了（78g重量，产品尺寸147mm*55mm*16mm）。

在硬件方面，它采用了仿生光学成像系统，形成ThinVR光学成像技术，在2K+分辨率的屏显下更加逼真，打造出更好的沉浸感。

同时，由于2K+屏幕的像素问题，它的延时性更低，已经降到了10ms。即时是近视眼，摘了眼镜也可以用。目前支持安卓手机。

记者在体验时，明显感觉到由于像素的问题，它的成像效果并不好。所以给人的代入感也没有那么强。



3. 第二空间彩虹石VR



这款产品也是2K成像，分为PC版和移动版。

据工作人员介绍，这个VR设备最大的优点是配备了通用外置陀螺仪，让手机获得PC版的稳定体验效果，避免了由于发热导致的手机陀螺仪输出数据失真问题。

目前，这个配置陀螺仪的装置已经申请了公司专利。

手机版售价299，PC版售价2999。同时，这家公司还在和健身馆合作，也想深入到家装、影院直播等各个领域。

以家装为例，使用虚拟现实家装平台打造的虚拟样板间、比起传统的图片或者沙盘，业主可以亲自"走入"数千公里外甚至几年后的园区和建筑中。以获得最好的沉浸式体验。

但记者在体验时，还是有个最大的问题，就是这款产品由于是2K像素。他的成像效果并没有宣传中那么优秀。



4. Pico





Pico的展台前汇集了很多人群。大家都争相试玩PicoVR设备配套的游戏。





从产品配置上来，Pico采用了高通骁龙820芯片，2K显示，兼容PC VR应用，主要针对游戏市场。最重要的一点是，由于该款VR产品配备了游戏手柄，就减轻了一部分头盔的重量。也能优化用户体验。

这家公司在2015年4月，联合乐视推出超级头盔；2016年4月，发布首款晓龙820VR一体机。目前售价3399。



5. 奥图科技AR眼镜



奥图科技的展台陈列着公司的AR眼镜，其琳琅满目的陈列有一种让人误入时装店的感觉。

这款像极了Google Glass的眼镜正常使用起来可以支撑8个小时。但由于今天展台试戴人数众多，所以讲解员一般接着充电宝，一边在让大家体验。





它可以实现的功能包括：语音拍摄、实时分享、语音通信、语音导航等。与Google Glass不同的是，它的售价为2999元。但画质已经明显感觉出现问题，并不十分清晰。记者有300度的近视，戴起来视线非常难聚焦。



6. 专为运动设计的骑行AR眼镜



除了类似Google Glass的通用AR眼镜，越来越多的公司把精力放在了特定行业和特定人群上。在2016亚洲CES上，界面记者就发现了一款专门为骑行者打造的AR眼镜。







从长相上看，它酷似墨镜。具体涵盖功能如下图所示：





值得一提的是，它可以通过蓝牙连接，通过蓝牙按键远程遥控。精确记录你的运动数据。这家公司的目的就是要解放你的双手。

但是，戴这么一款眼镜在头上，真的不会影响骑行效果吗？



7. 外设VR眼镜

你在用PS或Xbox打游戏的时候是否会萌生一种想法：如果外设VR眼镜跟键盘鼠标一样方便就好了。现在，深圳宏天数码正在做这样款FPV专业视频眼镜。

从硬件来看，它并没有很高的配置。内部62inch虚拟屏幕4：3，空间距离要求至少2米。分辨率仅为640*480，与一些VR眼镜动辄1280的分辨率不在一个等级上。

这款机器最主要的目的就是用作显示设备的一些AV-OUT设备，比如FPV、无人机、MP4、TV-BOX，PS2、PS3、PS4、PSP等。它从设计之初的目的就是为其他游戏硬件产生提供更好的交互体验。

来源：界面