华盛顿邮报称列维特VS季先科之战裁判裁决结果令人不可思议

哈通社阿斯塔纳8月16日电 美国《华盛顿邮报》今日撰文称，2016里约奥运会男子91公斤拳赛决赛中，裁判的判罚存在严重的失误。

在这场比赛中，哈萨克斯坦拳手瓦西里•列维特虽然明显占据优势，但最终仍被判0:3负于俄罗斯选手叶甫根尼•季先科，屈居亚军。



《华盛顿邮报》文章认为，裁判所做出的判罚令人不可思议。



文章称，"奥运会拳击项目目前正走在一条‘崎岖'的道路上，如果国际奥委会主席托马斯•巴赫能够听一听在场馆中观众向裁判发出的嘘声，或许会感到难堪和愤怒......占据优势却被判失败的瓦西里•列维特，在颁奖典礼上还在努力尝试安抚观众对判罚结果的不满情绪，但他似乎没能成功"。



"在比赛过程中，裁判多次打断了瓦西里•列维特的进攻势头，刻意干涉比赛进度，影响到了列维特的发挥。对于所有在场观众而言，瓦西里•列维特明显才是这场比赛真正的冠军。"文章称。



在裁判宣布裁决之前，哈萨克斯坦运动员明显也认为自己胜券在握。



瓦西里•列维特在赛后接受采访时说："我确实认为自己赢定了，教练也相信我的点数应该更高"。



然而最终裁判还是裁定，俄罗斯运动员获得了胜利。



在此前的52公斤级8强赛中，我国选手沃勒加斯•赛特巴耶夫也同样在占有明显优势的情况下，被判负于阿塞拜疆选手埃尔文•马米施扎达。（编译：木合塔尔•木拉提）