哈纳特•斯拉木入选WBA十佳拳手榜单

哈通社阿斯塔纳 - 据sports.kz报道，哈萨克斯坦拳王哈纳特•斯拉木入选WBA十佳拳手榜单。

在前不久于我国"南都"阿拉木图市举行的拳击盛会--"阿拉木图拳击之夜"赛事上，哈纳特•斯拉木与加纳拳手帕特里克•阿洛泰激战12回合，并最终通过点数获得胜利，卫冕WBA Fedelatin（拉丁地区）金腰带并赢得WBO Intercontinental（洲际）金腰带。



此战后，哈纳特•斯拉木成功入选WBA官方认可的69公斤级十佳拳手榜单。



这为哈纳特今后同全球范围内最优秀的拳击手们进行对决，提供了可能。



"我现在可以和各个拳击协会旗下的选手举行比赛，无论是WBO、WBA还是WBC。我在美国的经纪人团正在为下一场比赛进行准备，大概在1-2周内就会有消息了。我已经准备好在年底前，再进行一场比赛。"哈纳特•斯拉木在接受记者采访时这样说。







值得一提的是，11月4日，哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒在阿斯塔纳接见了哈纳特•斯拉木，并依哈萨克民族传统礼节，为哈纳特披上大衣，庆祝其在"阿拉木图拳击之夜"取得的胜利。



穆哈梅迪吾勒说："战胜像帕特里克•阿洛泰这样的强劲对手，令每一个支持哈纳特•斯拉木的哈萨克斯坦拳迷倍感振奋。我个人非常欣赏哈纳特兄弟的表现，感谢他多年来的努力。这一战得到了10多家国际媒体的转播，这可以说是大大提高了哈萨克斯坦在国际体坛上的地位。"











【编译：木合塔尔·木拉提】