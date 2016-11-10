哈萨克拳手拜山波成功卫冕WBA中国超轻量级金腰带

哈通社郑州 -- WBA中国职业拳击冠军联赛6日在中国河南省郑州市拉开帷幕。22岁的在华哈侨、WBA中国轻量级金腰带得主、职业拳击手拜山波·纳斯依吾拉吾勒战胜对手获得职业生涯第11场比赛的胜利。

11场职业比赛10胜1平5 KO的拜山波被中国拳迷称呼为"One G"。中国拳迷认为将来他会像我国拳王根纳季•戈洛夫金"GGG"那样有名。



2016年2月22日，拜山波击倒加纳拳手塔克•安南摘得WBC轻量级世界青年拳王，并于4月29日战胜菲律宾选手尼尔森•提南佩成功卫冕。



2016年9月10日在中国上海举行的WBA中国职业拳击冠军联赛第二个比赛日，拜山波打满10回合，以点数战胜对手获得了WBA中国轻量级金腰带。



2016年12月17日，他将与31岁的澳大利亚拳手争夺WBA轻量级亚洲冠军金腰带。



拜山波在接受哈通社记者采访时说："我出生在新疆阿勒泰地区哈巴河县萨尔塔木乡。目前在河南省郑州市‘郑州友谊拳击俱乐部'进行训练。美国和菲律宾的教练曾执教过我。近期，帕奎奥的教练对我们进行了为期3个月的训练。"



"我要感谢我的入门教练木拉特•波沙依吾勒。他也是哈纳特•斯拉木和叶列恰提•尼合买托拉吾勒的入门教练。他培育了很多的拳手和冠军。目前，他还在家乡为年轻的拳手们传授自己的经验。" 拜山说。



拜山波还表示自己一直都在关注哈萨克斯坦拳击手，并从他们身上学到了很多东西。



"我在电视直播观看了哈纳特•斯拉木和詹阔什•图拉洛夫的比赛。我一直都在关注哈萨克斯坦拳手，从他们身上学到了很多东西。作为一名中国哈萨克人，我想为我的民族争光。每次登场时我会披着哈萨克传统恰袢（译注：哈萨克式长袍），伴随着欢快的冬不拉曲走上拳台。" 拜山说。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：小穆 审校：金桥】









