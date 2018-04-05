WBC允许戈洛夫金团队自行寻找对手组织5月5日卫冕战

哈通社/阿斯塔纳/4月5日 - 据Sports.kz消息，WBC主席苏莱曼宣布，联盟已允许哈萨克斯坦不败拳王、WBA/WBC/IBF/IBO中量级世界冠军"GGG"根纳季•戈洛夫金自行选择对手，完成5月5日的拳王金腰带卫冕战。

原本计划于5月5日举行的戈洛夫金同墨西哥拳手阿尔瓦雷斯之间的二番战，4月4日因对方团队宣布退出而被正式宣告取消。



"对于拳击界而言，这是一个令人遗憾的消息。拳迷们一直都很期待两人的二番战。但现在需要首先查清楚，阿尔瓦雷斯究竟是否服用了兴奋剂。NSAC(内华达州运动委员会)正在进行调查。作为监督人，WBC的立场是明确的。基于此，我们决定允许GGG自行挑选对手举办卫冕战。"苏莱曼在接受Boxingscene.com网站的采访时说。



现WBC/WBA/IBF/IBO中量级拳王哈萨克斯坦"GGG"戈洛夫金在去年9月份与WBC超次中量级拳王阿尔瓦雷斯的对决中，打满十二回合且占据优势，但裁判判定平局。此后双方一直准备进行二番战。



然而随后爆出阿尔瓦雷斯药检中被查出存在违禁成分，阿尔瓦雷斯被NSAC暂时停赛，并有可能因此接受至少1年的禁赛处罚。两人的二番战也至此基本告吹。



据戈洛夫金团队消息称，GGG目前未受到二番战取消这一消息的影响，仍在拳馆中积极训练，为5月5日进行自己的第20次中量级卫冕战做准备。



【编译：木合塔尔·木拉提】