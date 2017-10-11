戈洛夫金位居WBC冠军榜首位

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 - World Boxing News.net网站日前更新了世界拳击理事会（WBC）最新的世界冠军排名。

哈萨克斯坦WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（37-0-1, 33 КО）位居榜首。



"毫无疑问，在安德烈•沃德宣布退役后，戈洛夫金是当之无愧的世界第一，" World Boxing News.net网站这样写道，"目前他正在准备同‘卡内罗'阿尔瓦雷斯的第二场对决。"



排行榜上位居第二位的是轻沉量级WBC冠军、美国拳击手特伦斯•克劳福德（32-0, 23 КО），另一位美国拳击手麦奇•加西亚位居第三。



World Boxing News此次公布的WBC冠军排名前十位如下：



根纳季•戈洛夫金(37-0-1, 33 КО)

特伦斯•克劳福德(32-0, 23 КО)

麦奇•加西亚(37-0, 30 КО)

凯斯•图尔曼(28-0, 22 КО)

Wisaksil Wangek (44-4-1, 40 КО)

Chayaphol Moonsri (48-0, 17 КО)

德翁泰•怀尔德(38-0, 37 КО)

米盖尔•贝尔切勒特(32-1, 28 КО)

阿多尼斯•史蒂文森(29-1, 14 КО)

盖瑞•罗素(28-1, 17 КО)



【编译：木合塔尔·木拉提】

