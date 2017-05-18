哈纳特将挑战超次中量级WBO NABO和WBA洲际拳王头衔

哈通社阿斯塔纳 -- 我国WBA Fedelatin（拉丁美洲）和WBO Intercontinatal（洲际）拳王哈纳特·斯拉木（23-0，19KO）将于本月27日举行职业生涯第24场比赛。

BoxRec数据显示，本场比赛评级为3星级，而获胜者将获得超次中量级WBO NABO和WBA Intercontinatal（洲际）拳王头衔。

值得一提的是，这也是哈纳特职业生涯首个3星级级别的比赛。若成功战胜对手，他在BoxRec的积分和世界排名也将获得提升。

据了解，超次中量级目前共有1798名拳手。23场连续获胜的哈纳特积55分，在该级别的世界排名为第55位。而对手墨西哥拳手诺贝托•冈萨雷斯（31-23-8，12KO）积59分，位居该级别第46位。两个拳手都在BoxRec的评级为3星级。





据悉，我国次中量级拳手詹阔什•图拉洛夫也将在这场拳击之夜举行评级为2星级的比赛，其对手为墨西哥拳手Gustavo Garibay（13-8-2，5KO）。届时，哈萨克国家电视台和哈萨克体育频道将现场直播该赛事。



【撰稿：小穆】