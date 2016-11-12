叶列恰提成功卫冕WBO中国雏量级金腰带

哈通社上海 -- 由WBO（世界拳击组织）官方认证的职业拳击比赛拳力联盟，11日在上海结束了第三季第一个比赛日。

中国哈萨克拳击手叶列恰提•尼合买托拉吾勒（9-0， 2KO）战胜广州选手谢志泉成功卫冕WBO中国雏量级（118磅/53.57公斤）金腰带。



历经8个回合激战之后，裁判给出75：70、75：70、75：70，叶列恰提成功拿下自己的第9场职业比赛的胜利。



在接受哈通社记者采访时叶列恰提说："现在我有了同更有实力的对手进行对决的机会，下一步我计划前往美国举行比赛。"



据悉，新疆哈巴河县素有"中国拳击之乡"的美称。



我国著名职业拳击手北京奥运会铜牌得主、WBA 拉丁美洲和WBO州级拳王哈纳特•斯拉木（22-0，18KO）、中国哈萨克拳手WBA中国轻量级和WBC轻量级世界青年拳王拜山•纳西沃勒拉吾勒以及WBO中国雏量级拳王叶列恰提•尼合买托拉吾勒等拳击手出生的家乡正是中国西北边境小城哈巴河。



这些拳手们的入门教练是木拉特•波沙依吾勒。目前，他还在家乡为年轻的哈萨克拳手们传授自己的经验。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】







