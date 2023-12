哈通社/阿斯塔纳/10月5日-过去五年内,哈萨克斯坦阿尔法拉比大学在Web of Science数据库高影响因子期刊上发表的文章数量排名全国第一。

据了解,科睿唯安(Clarivate Analytics)近日举行"Web of Science Awards"颁奖仪式。仪式上,哈萨克斯坦多个出版物和研究机构因在科学发展领域上所做出的杰出贡献而受到表彰。



值得一提的是,在全国范围内,阿尔法拉比大学成为在Web of Science核心合集(Web of Science Core Collection)上发表文章最多的教育机构,荣获特殊奖项。这也再次证明了阿尔法拉比大学在科学、教育和创新领域处于全国领先地位,而其在国际期刊中发表的文章被引数量每年都以40%的速度增长。



据悉,Web of Science核心合集是全球知名的引文索引数据库,拥有在自然科学领域、社会科学和艺术与人文领域内的12000多种科技期刊近百年的数据内容。



【编译:达娜】