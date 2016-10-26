WEF：男女经济平等需再等170年

世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）说，由于过去一年来在拉近性别工资差距和劳动力参与的努力上大幅放缓，男女要达到经济平等恐怕还要等上170年。

路透社报道，WEF25日发表的2016全球性别差距报告说，一年前的统计还曾预测两性间的经济差距可望在118年后告终，但全球在这方面的进展却出现减速、停止或逆转。



WEF表示，整体而言，冰岛和芬兰在144个衡量教育、健康、生存、经济机会和政治权力平等进展的国家中排名最高。其次是挪威和瑞典，然后是在经济参与和收入平等取得进展、并拥有全球最多女议员比例的卢安达。



排名最后的国家则是也门、叙利亚、沙特阿拉伯和伊朗。



报告也指出，全球女性去年的工作时间虽比男性长，但她们的收入（1万778美元）只有男性的大约一半（1万9873美元）。



在政治权力的差距方面，美国的情况尤其显著。美国在政治权力方面排名第73，这项排名衡量了男女在政治决策最高阶层的比例。而在整体的全球名单上，美国则排名第45。



在教育方面，男女之间的差距有望在未来十年内缩小。（来源：联合早报网）