WHO宣布兹卡病毒列为全球紧急公共卫生事件

哈通社阿斯塔纳2月2日电 据外媒报道，世界卫生组织（WHO）召开紧急会议后宣布，将兹卡病毒及小头症列为全球紧急公共卫生事件，国际社会需要协调应对。

世卫组织总干事陈冯富珍周一（2月1日）表示，检视证据后，专家认为南美洲密集出现小头症及其他神经并发症，是不寻常的事件，对世界其他地区公共卫生构成威胁，强烈怀疑寨卡病毒导致小头症。

但她说目前还没有科学证据证明，国际急需开展调查，又指专家也关注病毒近期扩散程度、传播病毒的蚊子分布、病毒缺乏疫苗及可靠分析，以及大部分人都没有免疫力，但认为目前毋须实施旅游和贸易禁令。

陈冯富珍指出，最有效控制病毒传播是控制蚊子滋生，孕妇等高危人士尽量避免被蚊叮咬，并推迟前往有寨卡疫情的地区，如果需要成行，应先谘询医生意见，并采取防护措施，例如穿着长袖衫裤，并使用驱蚊剂，国际需要就防控疫情和发现病人等改善协调。

世卫组织表示，需要6至9个月才能有科学证据，证明寨卡病毒与巴西初生婴儿小头症个案飙升，有否因果关系。

稍早，世卫组织召开紧急会议，这个视频电话会议闭门举行，由发生兹卡病症有关国家的科学家，世界卫生组织当地负责人等参加。

世卫组织召开此类紧急会议实属罕见，也表明该机构对兹卡病毒迅速传播感到担忧。

世卫组织上一次宣布这样的紧急情况是在2014年8月，当时在西非暴发了严重的埃博拉疫情。而该机构由于晚了几个月才采取行动，受到了广泛批评。



预料国际社会将加快采取行动，并针对兹卡病毒优先研究疫苗及治疗方法。

巴西的兹卡病毒疫情仍在持续，总统罗塞夫签署法令，授权卫生人员可以进入任何建筑物，包括私人或者公共建筑，杜绝可以传播病毒的蚊子滋生。人员如有需要，可以要求警方协助。

另外，卫生部长卡斯特罗指出，抗击病毒遇到困难，因为八成感染的个案没有症状。

他说，下星期起将强制地方政府呈报个案，更多的化验所将有设备测试病毒。

卡斯特罗重申，兹卡病毒只会通过蚊子传播，不会人传人。他还表示，由国会决定是否修改法例，容许证实胎儿感染兹卡病毒的孕妇堕胎。

目前，全球已经有超过20个国家地区发现兹卡病毒病例，多数在中南美洲，并已发现超过4000例新生儿小头畸形病例。

世卫组织日前表示，兹卡病毒正以爆炸性规模传播，并估计明年全球会有多达400万宗感染个案，特别是这两年圣婴现象强劲，气候偏暖，蚊虫容易滋生繁衍。