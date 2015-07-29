微软正式推出Windows 10系统

哈通社阿斯塔纳7月29日电 据外媒报道，今日零点起，微软正式开始向全球190个国家的用户推送Windows 10正式版安装包，Win7、Win8正版用户从29日零点起就可以免费升级到Win 10。

微软目前已经公布了Windows 10的最低配置要求：1GHz或更快处理器，1GB内存，16GB硬盘，支持DirectX 9的显卡，1024x600分辨率显示屏。只要你的电脑能跑Windows 7，运行Windows 10就完全没有问题。

Windows 10拥有大量实用的新功能，首先是语音助手小娜，用户可以通过语音助手小娜实现语音控制来提高日常控制PC和平板的效率，达到与手机使用语音助手相似的功能。目前小娜能够实现搜索文件、搜索地图、查询信息等功能。全新的Edge浏览器同样值得关注，Edge浏览器支持用户在网页上进行批注浏览，截图功能也集成其中更加方便。同时用户也可以在批注过后将这些内容方便的通过侧边栏分享或者发送到需要的地方去。

Windows 10还新增了平板模式，用户可以在PC和平板两种模式之间切换，在平板模式下页面会变成以触控为主要显示方式，更加利于触控体验。此外，诸如多任务界面和拓展桌面也都是非常实用的功能。

零售版Windows 10将于8月30日开售。另外，由于Win10的正式上市，各个OEM厂商的产品也全面更新到了Win10，预计到8月份将会有40余款搭载Win10的产品问世。

据悉，微软公司预测3年内将有超过10亿的用户使用此产品。