“WorldSkills Kazakhstan- 2018”地区间技能大赛在南哈州拉开帷幕

哈通社/奇姆肯特/4月26日 -- "WorldSkills Kazakhstan- 2018"地区间技能大赛26日在南哈州拉开帷幕。

消息称，为了充分落实国家建设"百步计划"而举办此次大赛主要目标是创建劳动社会并增加其工作地位。



据了解，由南哈州教育局组织的地区间技能大赛吸引了来自克孜勒奥尔达州、江布尔州、南哈州等地区的123名大学生参与。此外，南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫、阿布德玛纳特•别克图尔罕诺夫率领的马吉利斯议员团、"祖国之光"党中央办公室、哈萨克斯坦教育和科学部代表、乌兹别克斯坦驻江布尔州和克孜勒奥尔达州代表处、南哈州地方议会代表等500多人参加活动开幕仪式。





活动期间，图伊梅巴耶夫祝愿各位参赛者们取得好成果，并强调指出，哈萨克斯坦目前高度重视培养技术专业人员。



据悉，参赛者们将在工程、管道和暖气、网页设计、电气安装、砖砌、各类砌体墙壁及天花的抹灰工程、绘画和装饰、机器人技术等30项目中展开角逐。此外，学生们还将有机会在活动框架下举行的展览中展示亲手制造的农业设备及创新项目。





另外，南哈州轻工业和技术学院学生代表曾在"WorldSkills Rossia - 2017"技能大赛中获得第三名。





值得一提的是，南哈州2017-2018学年共有7.41万名学生就读该地区的94家技术和职业教育机构，其中3.45万名获得了国家奖学金。





【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】