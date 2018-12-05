"WorldSkills Kazakhstan"全国技能大赛在首都举行

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- "WorldSkills Kazakhstan"全国技能大赛5日在阿斯塔纳"Korme"展会中心拉开帷幕，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫亲临大赛现场并进行了参观。

据了解，本届全国技能大赛吸引全国近350名大学生参与。为期四天的大赛期间，参赛者们将根据"砖砌"、"绘画和修饰"、"甜品制作"、"电子"、"时尚科技"、"美发"、"焊工"、"厨艺"、"面包制作"、"汽车修理"、"餐厅服务"、"酒店管理"等30多个专业进行角逐。

"今天的大赛具有特殊意义。因为我们正在经济各部门培养优秀青年人才。哈萨克斯坦于2015年加入WordSkills International全球技能运动，并在同年成功举办首次全国大赛。由此，全国优秀青年们不断涌现。本届大赛获胜者将代表哈萨克斯坦参加2019年在喀山市举行的国际大赛。" Kasipkor控股公司副总裁阿斯伊玛·毕梅恩帝那说。





值得一提的是，Worldskills比赛不仅提高工人的职业地位，同时是旨在促进专业化的非营利性运动。



























【编译：冰山】