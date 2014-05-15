WP全球市场份额仅3% 微软需考虑转向Android

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网援引外媒体报道，最近两项新的报告表明，Windows Phone第一季度的全球市场份额停留在3%，这两份报告发现，Android仍以80%的市场份额占主导。微软认真对待转向Android一事的时候到了。

来自Canalys的最新数据表明，今年第一季度，智能手机的出货量为2.794亿部，其中Android手机占81%，iOS占16%，而Windows Phone仅占3%。ABI Research公布的数据几乎与Canalys的相同，该机构表示第一季度智能手机出货量仅在3亿部以下，其中Android手机占81%，而Windows Phone仅拥有3%的市场份额。 ABI Research的研究报告谈到了对微软来说是利好的消息，但报告也明确指出未来属于Android。该机构移动设备高级业务主管尼克-斯潘瑟(Nick Spencer)写道："微软的Windows Phone继续稳步推进环比增长的16 %的出货量，以及同比增长1%的市场份额，Windows Phone是目前唯一可行的第三个生态系统。" 但必须记住的一点是，Windows Phone的市场份额已经微乎其微，增幅虽然实现了，但由于起点低，16%的增幅实际上也不是一个好消息。斯潘瑟在谈到Android时表示："有趣的是，基础款手机丢失了5%的市场份额，而Android几乎赢得了所有这些用户，这表明Android将获得数十亿升级到智能手机的移动用户，当然，Android似乎将在高增长的发展中市场完全占主导，并将进一步扩大市场份额。" 归根结底，斯潘瑟的话用一句话概括：未来属于Android。 这就是微软允许诺基亚在发展中国家推出基于Android平台的Nokia X手机的原因所在，微软旨在通过诺基亚在新兴市场上获得一些市场份额，但由于转向Windows Phone，诺基亚在这些市场上也是垂死挣扎。 微软在四年多以前宣布推出Windows Phone，但该系统的市场份额却只区区3%，也许该平台将永远不会成为iOS或Android的一个强有力的竞争对手。微软并不一定需要放弃Windows Phone，但微软确实需要认真对待Android。Nokia X手机根本是不够的，微软还需要研发出更强大的Android高端手机，并将基于Android平台的这些高端手机推向发达国家市场，而不只是仅仅在发展中国家市场上推行，这样的话，该公司才能真正掀起Android热潮。 如果微软做到了，那么营收就会随之而来，原因是诺基亚Android手机的配套应用将使用Microsoft服务，而非谷歌服务。微软最近表示已经针对9英寸的设备免费提供Windows操作系统，因此，通过转向Android，微软也不会失去任何营收，但这或将能挽救其苦苦挣扎的移动业务。