WSB第六赛季半决赛：阿斯塔纳阿尔兰狼队将对阵英国狮王心队

哈通社阿斯塔纳5月13日电 阿斯塔纳阿尔兰狼队官方网站发布消息称，国际拳联WSB世界职业拳击联赛C1和C2级别半决赛将于5月26-27日在英国伦敦市举行。

消息称，哈巴尔电视台将于阿斯塔纳时间凌晨1时现场直播阿斯塔纳阿尔兰狼队与英国狮王心队之间的WSB第六赛季决赛争夺战。

据悉，第六赛季共有16支队参加比赛，并分成A、B、C、D4个组，每组4支队，上赛季前4名哈萨克斯坦阿斯兰狼队、古巴驯兽师队、俄罗斯队和墨西哥勇士队设为种子队分在4个组。

常规赛采用主客场10个级别循环赛，常规赛各组前两名将进入季后赛打主客场四分之一决赛，胜者进入半决赛、两支半决赛胜者将进入决赛，争夺2016年国际拳联WSB世界职业拳击联赛总冠军奖杯。

四分之一决赛阿斯塔纳阿尔兰狼队在C1和C2级别的两场对战中大胜委内瑞拉酋长队，并连续6个赛季成功闯进半决赛。

阿斯塔纳阿尔兰狼队前五个赛季成绩：

2010-2011年第一赛季亚军；

2011-2012年第二赛季季军；

2012-2013年第三赛季冠军；

2013-2014年第四赛季第四；

2014-2015年第五赛季冠军。（编译：小穆）