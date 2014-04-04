XP系统剩余6天生命 死亡倒计时引发用户安全恐慌

哈新社阿斯塔纳讯，据新浪网报道，已经服务用户12年的Windows XP系统，即将退役，微软宣布将从4月8日停止服务支持，同时微软Office2003也将于4月8日停止服务，有业内人士认为，这是微软急于让WIN8上位的下策，但无论如何，这一系列动作已经引起中国2亿用户的安全恐慌。而与此同时，奇虎360却借机营销，一场名为"360‘XP安全中国行'"的活动开始在全国举行，昨日，这场活动也来到了郑州。

寿命最长的操作系统 据媒体报道，早在去年11月，微软就已经发布了XP即将"退役"的消息，但并没有引起中国国内用户的关注。直到近期，"4月8日后用WindowsXP，10分钟内就感染"的传闻在网上疯传，"XP退役"才成为一个焦点话题。 XP系统退役源于随着大数据时代的来临，XP系统已经越来越难堪重负，升级换代势在必行。但XP之后的VISTA、Win7都远远没有XP受欢迎。2012年10月，微软推出了Win8系统并对它寄予厚望。然而，一年多时间以来，Win8系统的表现依然不如微软之意，市场占有率迟迟在低位徘徊，很多用户还在坚守着XP、Win7系统。 此次微软的动作，不少人认为，这是为了让Win8尽快上位，使出了杀手锏，停止对老版本的服务，"逼迫"用户升级到新系统。 2亿用户面临安全危机 据统计，目前在全球范围内XP的市场份额约占25%，而中国XP市场份额更是高达70%，个人用户安装和使用XP的计算机将近2亿台。如果XP被黑客发现严重漏洞又无法打补丁，广大网民和企事业单位电脑都将面临木马病毒感染、敏感信息泄露，甚至业务系统和生产系统无法正常运行的风险。 有行业机构调研结果显示，80%的网友知道此事，但仍有六成用户表示XP停止服务后会继续使用，其中不习惯新系统是多数用户坚持使用XP的主要原因。 对于绝大多数习惯了XP系统的中国用户而言，XP退役意味着他们将面临两难选择：要么花费一笔不小的资金升级电脑软硬件或者干脆换新电脑；要么继续使用"裸奔"的XP系统，面对严峻的信息安全挑战。