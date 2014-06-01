鸟叔视频YouTube点击率突破20亿

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,韩国歌手朴载相（Psy）风靡全球的单曲《江南Style》视频在YouTube网站上的点击率突破20亿次。

2012年7月出版的《江南风》（Gangnam Style）引发了骑马舞在全球范围的流行。 从联合国秘书长潘基文到菲律宾的服刑犯人，骑马舞被模仿了无数次。 YouTube网站历史上点击率第二的是加拿大90后歌手贾斯廷•比伯的《宝贝》（Baby），仅为《江南风》的一半。 鸟叔随后推出的单曲《绅士》（Gentleman）也在YouTube上取得了相当好的成绩，到目前为止点击率将近7亿次。 《绅士》的视频在一天之内被浏览了3800万次，成为纪录保持者。 YouTube点击率排在第三位的是一个名为《查理咬了我的手指-又一次！》（Charlie bit my finger - again!）的视频，被浏览了7.11亿次。 YouTube网站点击率前15名的视频中，鸟叔就占了3位。 鸟叔去年大部分时间用在包括美国、欧洲、亚洲在内的巡演上。 他此前曾经表示，难以重复《江南风》的成功。 鸟叔说："问题是，我的音乐视频比我受欢迎，所以我首先必须战胜它们"。 他去年曾经在自己的社交网站推特（twitter）上贴了一张档脸的照片，称其为"创造之痛"，并表示成名已经让他付出了代价。 鸟叔2012获颁韩国最高文化荣誉奖玉冠文化勋章。他还曾在韩国前总统朴槿惠的就职典礼上表演。