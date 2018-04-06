YouTube视频网站开始加强安全措施

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 -- 综合报道，YouTube总部遭到枪击袭击事件后，开始加强总部和各分部的安全措施。

据了解，在4日发生的这起枪击事件中，名叫纳森.阿格达姆的39岁女士持手枪闯入YouTube位于旧金山附近的总部，射伤多人后举枪自尽。据称，该女子的目标是自己的男朋友。美国政府安全官员告则表示，此案和恐怖主义没有关系。

多家美媒报道，阿格达姆是一名居住在加州的伊朗后裔，曾在网上批评YouTube屏蔽她发布的影片。

YouTube总部发生枪击事件之后，至少三家大公司的首席执行官都就这一话题表达了观点。

"推特"(Twitter)联合创始人兼首席执行官杰克•多西(Jack Dorsey)发布推文说："我们不能再被动看待此事，只是想着祈祷事情不会再发生在我们的学校、工作场所或小区里。"

"优步"(Uber)首席执行官达拉•科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)以及网络应用软件开发商Box公司首席执行官利瓦伊(Aaron Levie)，也用枪管倡议者常用的热门标签"＃终结枪支暴力"(#EndGunViolence)与"＃不再发生"(#NeverAgain)发布了推文。

【编辑：小穆】