巴西维持对ZARA“血汗工厂”判决

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，巴西司法部门日前宣布，维持圣保罗州一家法院２０１１年对国际时装品牌ＺＡＲＡ使用"奴工"的判决，４名工厂负责人将可能被判３年至１０年监禁。

据报道，这家位于圣保罗州的工厂共有工人５１名，其中４５名来自玻利维亚。他们居住和工作都在工厂中，没有许可不得随意外出；每天工作最多１４小时，每件成衣只能赚取０．１２至０．２巴西雷亚尔（约合０．３４至０．５６元人民币）的工钱。这些玻利维亚工人在抵达巴西后的头３个月分文无收，因为他们需要还清从玻利维亚到巴西的旅费。这些工人与工厂没有正式的劳动合同。 工厂的卫生和居住条件很差。巴西司法部门说，工厂员工使用的塑料饮水杯和瓶子都是共用的；卫生间年久失修且不能达到应有的卫生条件，甚至没有卫生纸和纸篓。 根据巴西联邦警察的调查，这家工厂的负责人是一名出生在玻利维亚的４０岁男子，他负责从玻利维亚带来工人，这些工人通常没有工作签证，只被承诺每人每月得到最多１７００巴西雷亚尔（约合４８００元人民币）的工资。据悉，这名男子属于ＺＡＲＡ下属的一家公司，他与公司负责人以及另外两名合作者共同被指控。 据悉，２０１１年，巴西相关部门在一次联合行动中发现了这一"血汗工厂"，曾经试图与ＺＡＲＡ公司谈判，但最终并未达成和解。ＺＡＲＡ认为这是"未被授权的第三方"行为，"ＺＡＲＡ巴西公司从未从中得到任何经济利益"。