7—8月食品价格仅上涨1.2个百分点，其中8月食品通胀为0.5%，低于非食品和服务领域。对160种食品监测显示，19种被纳入国家调控的具有重要社会意义食品价格最为稳定。今年以来社会意义商品价格指数上涨8%，但8月保持不变，9月前三周仅上涨0.2%。

自8月起，蔬菜价格增速平均下降2.5倍。土豆价格从7月的每公斤300坚戈降至184坚戈，低于去年水平；胡萝卜从295坚戈降至193坚戈；洋葱从222坚戈降至137坚戈。乳制品价格自年初以来仅上涨5.3%，荞麦涨幅8.9%，但对整体指数影响有限。与此同时，意大利面、面粉和大米等商品价格甚至低于去年。

牛肉仍是最重要的影响因素，尤其是被列入具有重要社会意义食品清单的肩胛胸肉部分。今年以来，整体肉类价格上涨约25%，肩胛胸肉上涨23.6%，使食品通胀上升接近2个百分点。

数据显示，2023年12月至2024年12月期间，该类牛肉价格基本稳定（2506—2572坚戈/公斤），尽管燃料和电力成本上升，部分阶段甚至低于成本价。

目前该类牛肉在哈萨克斯坦的平均价格为4715坚戈/公斤，而在俄罗斯为10180坚戈，乌兹别克斯坦5227坚戈，亚美尼亚5112坚戈，塔吉克斯坦6070坚戈，白俄罗斯4480坚戈。总体而言，哈萨克斯坦价格在区域内仍最为可负担。

为稳定市场，政府自5月15日起禁止活牛出口，使价格涨幅从每月3%降至1.4%。但因周边国家需求旺盛，今年牛肉出口达2.7万吨，同比增长3.2倍。对此，政府决定对牛肉出口设定配额，仅限肉类加工厂出口，同时研究从部分国家进口牛肉的零关税措施。

此外，全国已举办逾3700场农产品集市，农户可免费销售，减少中间环节，有助于稳定价格。监测结果显示，大型连锁超市的加价幅度在5%至14%之间，符合规定。

政府还加大对不合理加价的打击力度。今年以来，全国共消除345个不必要的中间商，发出2600多份行政处罚决定，其中罚款1500多起，总额5650万坚戈。

尽管市场面临挑战，但食品通胀总体放缓，社会意义商品价格保持稳定。哈萨克斯坦的“食品篮子”在欧亚经济联盟国家中仍属最为可负担水平，相关稳定措施将持续推进，以保障民生。

【编译：达娜】