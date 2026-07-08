阿根廷逆转埃及晋级八强 将与瑞士争夺四强席位

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛1/8决赛继续进行，瑞士队与阿根廷队分别战胜各自对手，成功晋级八强，两队将在四分之一决赛中展开较量。

比赛在美国亚特兰大举行。上半场第15分钟，埃及队后卫亚西尔·易卜拉欣率先破门，为球队取得领先。

随后，阿根廷队获得点球机会，但利昂内尔·梅西主罚的点球被埃及门将穆斯塔法·舒贝尔扑出。此后，舒贝尔还连续化解了亚历克西斯·麦卡利斯特和胡利安·阿尔瓦雷斯的多次射门。

第67分钟，穆斯塔法·齐佐接穆罕默德·萨拉赫和海瑟姆·哈桑发动的快速反击破门，将比分扩大为2:0。此前，齐佐的一粒进球因进攻过程中犯规被判无效。

比赛最后阶段，阿根廷队展开反扑。第79分钟，克里斯蒂安·罗梅罗扳回一球；第84分钟，梅西将比分追成2:2；补时第2分钟，恩佐·费尔南德斯完成绝杀，帮助阿根廷队以3:2逆转取胜。

另一场1/8决赛中，瑞士队经过120分钟鏖战与哥伦比亚队战成0:0，最终在点球大战中以4:3获胜，成功晋级八强。

两队在常规时间和加时赛均未能取得进球，比赛节奏谨慎，双方创造出的绝佳机会有限。点球大战中，哥伦比亚队率先罚失点球，瑞士队门将格雷戈尔·科贝尔关键时刻扑出对手点球，为球队锁定胜局。

这是瑞士队历史上第四次闯入世界杯八强，追平球队在1934年、1938年和1954年创造的最佳战绩。

四分之一决赛中，阿根廷队将迎战瑞士队，争夺一个四强席位。