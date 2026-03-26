热巴金娜迈阿密再破纪录 13次杀入WTA 1000四强超越李娜

凭借此役，这位哈萨克斯坦名将职业生涯中已先后13次闯入WTA 1000级别赛事的半决赛。

热巴金娜由此刷新了亚洲选手的历史最佳战绩。自2009年WTA 1000赛制确立以来，此前保持该项纪录的是中国名将李娜，她曾12次入围该级别赛事四强。

与此同时，热巴金娜还成为了2009年以来，第三位能在印第安维尔斯与迈阿密两项赛事中连续多个赛季闯入半决赛的女子球员，追平了俄罗斯名将玛丽亚·莎拉波娃与白俄罗斯名将维多利亚·阿扎伦卡此前达成的成就。

此外，在同美国选手杰西卡·佩古拉进行的四分之一决赛中，叶列娜全场轰出15记Ace球，这也创下了本届赛事的单场Ace球最高纪录。

热巴金娜将在半决赛中与迈阿密赛卫冕冠军、现世界第一、白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡展开巅峰对决，争夺决赛入场券。

两人此前曾有16次交手记录，目前萨巴伦卡以9胜7负略占优势。

在今年的交手记录中，热巴金娜先是在澳大利亚网球公开赛决赛中力克对手夺冠，随后萨巴伦卡在印第安维尔斯赛中成功复仇。

目前，热巴金娜在WTA即时排名中的积分已达到8108分，位居榜首的萨巴伦卡则拥有10415分。

【编译：阿遥】