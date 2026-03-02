中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    19:38, 02 三月 2026 | GMT +5

    托卡耶夫总统致贺信 纪念江布尔·扎巴耶夫诞辰180周年

    （哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就纪念江布尔·扎巴耶夫诞辰180周年的隆重活动，向与会者致贺信，高度评价这位民族文学巨匠在哈萨克文化史上的重要地位和深远影响。

    Акорда Ақорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

     托卡耶夫在贺信中指出，江布尔·扎巴耶夫是哈萨克民族杰出的代表人物，也是民族文学的经典作家，在国家精神文化领域中占据特殊地位。这位伟大的诗人以多元而深邃的创作，歌颂了爱国与团结、英雄主义与无私奉献、诚实与正义等恒久不变的价值理念。

    总统强调，作为民族文化的重要象征，江布尔不仅拓展了“阿依特斯”（即即兴诗歌对唱）的艺术边界，推动史诗传统的复兴，也为哈萨克与吉尔吉斯两国人民之间的文化交流与融合作出了重要贡献。他以高超的艺术造诣生动描绘了所处时代的社会图景，赢得了人民的真诚尊敬与广泛认可。

    托卡耶夫在贺信中指出，这位被誉为“20世纪的荷马”的伟大阿肯（吟游诗人），其作品已被译成数十种语言，成为全人类共享的文化财富。他表示，江布尔作为跨越两个世纪历史进程的见证者和记录者，其丰富的精神遗产必将继续为后世提供宝贵的精神指引。

    总统指出，在纪念活动期间形成的专家意见和理论成果，将有助于进一步发掘江布尔·扎巴耶夫的人格魅力与创作内涵。

    最后，托卡耶夫祝愿本次重要活动圆满成功，并祝与会者身体健康、事业顺利。

    【编译：达娜】

