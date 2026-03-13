投资环境持续改善 哈萨克斯坦2025年投资额达22.7万亿坚戈

数据显示，投资增长最为迅猛的领域是金融和保险服务业，投资额增长88.4%，达到3135亿坚戈。此外，多个重要行业也出现明显增长：

电力、天然气、蒸汽及热水供应领域：增长53.1%

农业：增长53%

制造业：增长30.1%

信息与通信行业：增长13.4%

教育领域：增长9.2%

交通运输与仓储行业：增长9%

投资活动的扩大也得益于外国资本的持续流入。2025年前9个月，哈萨克斯坦吸引的外国直接投资（FDI）总额达到149亿美元，较2024年同期的134亿美元增长10.9%。

为进一步改善投资环境，政府已批准《2030年前哈萨克斯坦投资政策构想》（政府2025年12月31日第1185号决议）。该文件在考虑全球经济新趋势的基础上，提出一系列措施，以提升吸引投资体系的效率。

该构想的核心目标是吸引投资发展高附加值、具有国际竞争力的产业，并推动非资源型经济领域的发展。

目前，哈萨克斯坦已形成外部、中央和地区三级投资促进体系。在与投资者合作过程中，政府将提供从寻找潜在合作伙伴、开展谈判，到项目实施及后续支持的全流程服务机制。

同时，计划通过扩大“哈萨克投资”国家公司（Kazakh Invest）海外代表处网络并对现有机构进行重组，进一步加强国家投资潜力在国际市场上的推广。

各行业主管部门还将与企业共同制定优先投资项目清单，以提升经济整体增加值。为推进这些项目的准备与结构设计，巴伊铁列克国有控股公司下设立了投资委员会，该机构也将参与大型基础设施项目的实施。

此外，为加强对投资者的综合服务，哈萨克斯坦计划设立名为Kazakhstan Investment House的统一投资服务中心。该机构将整合主要发展机构，并按照“一站式服务”原则，确保投资流程更加快捷、透明。

在吸引投资方面，地方政府将发挥更加重要的作用。政府计划加强地区投资总部的工作能力，提高投资项目准备质量，并加快相关基础设施建设。

同时，社会企业公司将逐步转型为区域发展机构，重点推动产业集群建设和资产高效管理。与此同时，在特别经济区和工业区内，投资者办理相关手续也将进一步简化。

为强化投资者权益保护，政府还将推出一系列新举措，包括：

将投资申诉专员职能移交给总检察长；

为符合条件的投资者建立所谓的“绿色通道”，加快获取政府服务的流程；

在各地区任命投资检察官，为投资项目实施提供法律支持。

这些措施旨在进一步提升哈萨克斯坦的投资吸引力，并为经济长期增长奠定更加稳固的基础。

【编译：达娜】