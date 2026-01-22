中文
    米兰-2026冬奥会开幕倒计时15天 哈萨克斯坦36名运动员蓄势待发

    （哈萨克国际通讯社讯）距离第二十五届冬季奥林匹克运动会开幕仅剩15天。本届冬奥会将于2月6日至22日在意大利米兰和科尔蒂纳丹佩佐两地举行。

    意大利将成为第四次举办奥运会的国家。此次冬奥会举办权于2019年6月24日在瑞士洛桑举行的国际奥委会第134次全会期间正式确定。米兰将首次承办冬奥会，而科尔蒂纳丹佩佐曾于1956年成功举办过冬奥会。

    旅游和体育部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫此前表示，为确保哈萨克斯坦运动员在本届冬奥会上取得优异成绩，国家已拨款133亿坚戈用于高质量备战工作。此外，还聘请了13名国际顶级教练顾问提供专业指导。

    部长还就冬奥会开幕式上举旗手人选问题发表看法。目前，哈萨克斯坦代表团名单已正式公布，本届冬奥会哈萨克斯坦将派出36名运动员参赛。

    文化和信息部确认，本届冬奥会所有比赛将在哈萨克斯坦国内电视台实现直播转播。

    米兰-2026冬奥会作为全球体育盛事，将进一步展示哈萨克斯坦运动员的风采与实力，国家已为代表团提供全方位支持，期待他们在赛场上再创佳绩。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

