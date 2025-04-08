舒钦斯克-布拉拜度假区至2029年发展规划获批

阿克莫拉州州长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫在会上表示，该地区2025至2029年发展度假区的综合计划已正式批准并开始实施。该计划致力于大力提升本地区旅游、交通及工程基础设施建设水平。

- 计划中已概念性地纳入多个新旅游开发项目，包括“阿克布拉”度假村、卡塔尔湖与卓凯湖周边的旅游区域。我们已明确优先实施34项工程和交通基础设施项目。按照规划，约400公里的供水、排水和供热系统将得到升级或新建，116公里电力线路以及80公里公路将进行重建或建设，- 州长在会上表示。

为推进项目实施，2025年中央及地方政府将联合投入35亿坚戈用于提升布拉拜度假区的基础设施建设，其中包括：

7亿坚戈来自国家预算，

28亿坚戈来自地方预算。

舒钦斯克-布拉拜度假区已被确立为全国三大旅游中心之一，并将继续作为本地区旅游产业的核心区域。

新地标即将崛起：布拉拜将建设多功能会议中心与观景平台

阿克莫拉州州长补充指出，布拉拜度假区正计划进行大规模景观改善与设施升级。

- 旅游基础设施方面将建设8个观景平台、开发14条旅游路线，并整修舒奇湖公共沙滩，- 他说。

此外，舒钦斯克市将启动植物园的改造工程。特别值得一提的是，将在度假区核心地段兴建一座多功能会议中心，未来有望成为布拉拜的标志性建筑和主要旅游吸引点之一。

目前，该项目的建设用地已确定，设计工作正在进行，预计将在今年秋季前完成全部准备工作。

此次舒钦斯克-布拉拜度假区综合发展规划的实施，将有力推动哈萨克斯坦北部旅游产业的高质量发展，为国内外游客营造更加舒适、现代化的旅游环境。

【编译：木合塔尔·木拉提】