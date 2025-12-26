哈萨克斯坦颁布禁令 2040年前全面禁止利用四爪陆龟

该部指出，此项禁令的出台基于对该物种种群现状的长期监测以及对相关科学数据的系统分析。研究结果显示，在人为活动压力不断加大、自然栖息地持续变化的背景下，有必要进一步升级保护措施，以维持其种群规模和生态稳定性。

四爪陆龟已被列入世界自然保护联盟（IUCN）濒危物种红色名录，保护级别为“易危”，同时也被纳入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅱ。这表明该物种在国际层面具有高度的监管和保护必要性。

此次禁令的实施旨在提升国家监管效力，切实减轻自然种群面临的生存压力。作为哈萨克斯坦生物多样性和自然遗产的重要组成部分，四爪陆龟的长期保护工作将由此获得更加稳固的制度保障。

生态和自然资源部同时提醒，根据《哈萨克斯坦共和国刑法典》第339条规定，非法处置受国家保护的野生动物将依法追究刑事责任。

违法行为可能面临最高3000倍按月计算指数的罚款、最长800小时的社区服务，或最高3年的有期徒刑。此外，法院还可依法采取附加惩戒措施，包括没收违法者财产，以及剥夺其从事特定活动的权利，期限最长可达5年。

公开资料显示，四爪陆龟是一种小型龟类，身体大小只有约13至25厘米，雄性的大小约13-20厘米，雌性的大小约15〜25厘米。产地以哈萨克斯坦南部荒漠地区和天山山前地带为多，俄罗斯、印度、巴基斯坦、伊朗等地也有分布。海拔范围为600至1100米。它们由于只有四只脚趾，因而被命名为四爪陆龟。

【编译：阿遥】