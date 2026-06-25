世界杯：巴西头名晋级 瑞士携手波黑闯入淘汰赛

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛小组赛继续进行。巴西队3:0击败苏格兰队，以小组第一身份晋级淘汰赛；瑞士队2:1战胜加拿大队，同样锁定出线资格；波黑队则以3:1力克卡塔尔队。

在C组比赛中，巴西队3:0完胜苏格兰队。维尼修斯·儒尼奥尔上半场梅开二度，马特乌斯·库尼亚下半场再下一城。因伤缺席前两轮比赛的内马尔也在本场迎来本届世界杯首次登场。

小组赛结束后，巴西队积7分排名C组第一，摩洛哥队同积7分位列第二。苏格兰队积3分排名第三，仍保留以成绩较好的第三名身份晋级的希望；海地队三战皆负遭淘汰。

在B组比赛中，瑞士队2:1战胜东道主加拿大队。巴尔加斯和曼赞比先后破门，加拿大队由普罗米斯·戴维打入挽回颜面的一球。凭借这场胜利，瑞士队积7分锁定小组头名并晋级淘汰赛。

另一场B组比赛中，波黑队3:1击败卡塔尔队。阿斯塔纳俱乐部中场伊万·巴希奇送出助攻，帮助克里姆-萨姆·阿莱别戈维奇首开纪录。随后，卡塔尔后卫苏丹·阿尔布拉克自摆乌龙，哈桑·海多斯为卡塔尔扳回一球，埃尔明·马赫米奇在第81分钟锁定胜局。

小组赛结束后，波黑队积4分排名B组第三，卡塔尔队积1分垫底并结束本届赛事征程。

2026年世界杯于6月11日至7月19日在美国、加拿大和墨西哥举行。