墨西哥、南非携手晋级世界杯淘汰赛阶段

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯A组小组赛全部结束，墨西哥队以三战全胜的战绩锁定小组头名，南非队则凭借末轮取胜获得另一张晋级门票。

在最后一轮比赛中，墨西哥队3:0完胜捷克队，以6个进球、0失球的成绩结束小组赛征程。

比赛第54分钟，马特奥·查韦斯（Mateo Chávez）率先破门；第60分钟，胡利安·基尼奥内斯（Julián Quiñones）扩大比分；补时阶段第90+4分钟，阿尔瓦罗·菲达尔戈（Álvaro Fidalgo）再下一城，将比分锁定为3:0。

另一场比赛中，南非队1:0小胜韩国队。比赛第63分钟，塔佩洛·马塞科（Tapelo Maseko）攻入全场唯一进球，帮助球队晋级淘汰赛。

对于韩国队而言，这场失利严重影响了出线形势。球队在首轮逆转取胜后，目前只能寄望以成绩较好的小组第三身份晋级1/16决赛。

捷克队则仅积1分，排名小组垫底，无缘晋级。

比赛结果：

捷克 0:3 墨西哥

进球：54' 马特奥·查韦斯、60' 胡利安·基尼奥内斯、90+4' 阿尔瓦罗·菲达尔戈

南非 1:0 韩国

进球：63' 塔佩洛·马塞科

根据赛程安排，接下来E组将展开最后一轮较量，厄瓜多尔队将对阵德国队，库拉索队将迎战科特迪瓦队。比赛将于阿斯塔纳时间凌晨1时开球。