哈萨克斯坦赴阿塞拜疆游客数量激增

在阿塞拜疆的国际游客来源国中，俄罗斯依旧稳居第一，游客占比达29.2%，且数量同比增长了16.9%。土耳其则以19.6%的增长率领先于其他国家，但其总占比为16.5%，排名第二。

排在第三位的是印度。赴阿塞拜疆的印度游客数量在今年上半年增长了2.5倍，占到总游客数的9.3%。紧随其后的是伊朗，游客增长率达到46.5%，占总游客数的8.3%。

此外，沙特阿拉伯（4.2%）、格鲁吉亚（4%）、巴基斯坦（2.7%）、乌兹别克斯坦（1.7%）和阿联酋（1.7%）等国也对阿塞拜疆旅游市场贡献了相当数量的游客。

根据阿塞拜疆国家统计委员会的数据，2024年上半年，前往阿塞拜疆的游客总量同比增长31.4%。在2024年1月至7月期间，阿塞拜疆共接待了来自182个国家的150.27万名外国游客和无国籍人士，比去年同期增长了31.4%。

与去年前七个月相比，海湾国家的游客数量增长了39.6%，达到25.88万人；来自欧盟国家的游客数量为5.71万人，同比增长28%；而来自独联体国家的游客数量达到2万人，同比增长5%。

【编译：达娜】