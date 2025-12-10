拜科努尔“联盟-5”火箭首飞测试进入倒计时：12月24日发射待定

该部表示，2025年11月11日，“联盟-5”首飞原型已运抵“巴伊铁列克”航天火箭综合体。目前，综合技术测试正在进行，包括火箭组装、地基设施验证、与航天器对接及运载至发射台的准备工作。一旦这些测试顺利完成，将转入发射场综合体验证阶段：涵盖火箭运输、安装、整体测试、燃料注入及发射前倒计时。

“若测试结果理想，哈俄政府间委员会将批准首飞。确切日期与时间将另行公布。”部方声明。

该任务由哈俄联合团队执行，是哈萨克斯坦独立后拜科努尔首个政府间项目。

此次发射对哈萨克斯坦意义重大：采用生态友好型煤油-液氧推进剂的“联盟-5”标志着哈萨克斯坦独立发射能力的提升，以及在维护航天基础设施、就业与人力资源方面的能力进一步完善。

部方强调，“巴伊铁列克”项目是拜科努尔核心工程，目前处于活跃实施阶段。为保存历史遗产，哈萨克斯坦于2025年接收“加加林发射台”及拜科努尔“零区”，正积极开发太空旅游。克孜勒奥尔达州政府今年在拜科努尔兴建5栋多层住宅楼，并推进多项基础设施升级。

背景：2018年，哈俄两国签署协议，哈方负责“天顶-M”发射场升级，俄方开发“联盟-5”火箭。该火箭主要用于将自动化航天器送入低地球轨道，预计2028年全面运营。

【编译：木合塔尔·木拉提】