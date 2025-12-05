中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:52, 05 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦旅游热度飙升 962款旅游产品受关注

    哈萨克国际通讯社讯）一项针对销售哈萨克斯坦旅游产品的专业平台所做的调查显示，在五个国家的涉外在线旅游中介平台上，共发现962个推荐赴哈萨克斯坦的旅游产品。哈萨克旅游国有控股公司（Kazakh Tourism）今日表示，这一数量比2023年的指标增长近三倍。

    哈萨克斯坦旅游热度飙升 962款旅游产品受关注
    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    据该公司介绍，目前游客关注度主要集中在阿拉木图市和阿拉木图州，阿斯塔纳位列第三。

    哈萨克旅游国有控股公司旅游产品开发部主任玛尔詹·特拉伊斯巴耶娃指出，涵盖哈萨克斯坦多个地区的旅游产品数量大幅增加，与2023年相比增长近七倍，这反映出外国游客对内容更丰富、行程更长的路线兴趣明显上升。她表示，整体研究结果显示，哈萨克斯坦在主要客源市场的影响力显著增强。这项研究也为旅行社评估潜在及新兴发展机会提供了参考依据。

    对外国游客兴趣的调查还显示，哈萨克斯坦旅游产品需求结构存在明显差异：

    • 欧洲游客更倾向选择生态探险、民族文化项目以及城市观光游。
    • 中国游客对跨境线路和组合型旅游表现出高度兴趣。在携程平台上发现的相关产品中，约有一半为涵盖中亚多国的旅游线路。
    • 韩国游客通常偏好将积极休闲体验与文化、自然景点相结合的生态探险及组合型产品。
    • 海湾国家游客主要关注带有生态元素和民族旅游特色的城市观光游。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 旅游
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读