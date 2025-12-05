哈萨克斯坦旅游热度飙升 962款旅游产品受关注

据该公司介绍，目前游客关注度主要集中在阿拉木图市和阿拉木图州，阿斯塔纳位列第三。

哈萨克旅游国有控股公司旅游产品开发部主任玛尔詹·特拉伊斯巴耶娃指出，涵盖哈萨克斯坦多个地区的旅游产品数量大幅增加，与2023年相比增长近七倍，这反映出外国游客对内容更丰富、行程更长的路线兴趣明显上升。她表示，整体研究结果显示，哈萨克斯坦在主要客源市场的影响力显著增强。这项研究也为旅行社评估潜在及新兴发展机会提供了参考依据。

对外国游客兴趣的调查还显示，哈萨克斯坦旅游产品需求结构存在明显差异：

欧洲游客更倾向选择生态探险、民族文化项目以及城市观光游。

中国游客对跨境线路和组合型旅游表现出高度兴趣。在携程平台上发现的相关产品中，约有一半为涵盖中亚多国的旅游线路。

韩国游客通常偏好将积极休闲体验与文化、自然景点相结合的生态探险及组合型产品。

海湾国家游客主要关注带有生态元素和民族旅游特色的城市观光游。

【编译：阿遥】