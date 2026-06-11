托卡耶夫总统接见儿童权利专员

会谈中，总统听取了保护儿童权益和安全领域开展的工作成果汇报。

迪娜拉·扎克耶娃表示，今年哈萨克斯坦正式确立了“哈萨克斯坦儿童”理念，并系统化了保障儿童在医疗、教育、社会保障和安全等领域权利的各项措施。在对现状进行全面分析的基础上，制定了一项为期五年的行动计划。该计划包含158项旨在加强对儿童社会支持和权利保护的措施。

据她介绍，各地方政府设立儿童权利保护部门的工作已经完成，其职权范围已写入国家法律。目前，必要的组织程序正在进行中。

此外，儿童权利专员今年对9个地区进行了监测，并研究了旨在保障儿童心理健康和防止侵犯其权利的措施的质量。

总统听取了关于心理支持中心的设立和心理健康评估统一方案的介绍。这有助于在地方层面系统地向需要特别关注和支持的儿童提供援助。

迪娜拉·扎克耶娃还谈到了111国家联络中心处理申请的工作。在学校引入QR-111系统已证明其在与儿童建立直接联系和识别侵犯其权利的行为方面卓有成效。自该工具启用以来，即从2024年10月到2026年6月，已收到来自儿童的16.7万条信息和4523个电话。

会谈特别重视了儿童基础设施的建设和改善，包括农村地区的设施，以及支持家长并加强他们对儿童安全的责任。

托卡耶夫总统指出，必须调动儿童权利专员、政府和地方行政机构的力量，高质量地落实“哈萨克斯坦儿童”理念。