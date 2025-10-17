“萨姆鲁克-卡泽纳”基金引入AI董事SKAI 提升决策效率与本土化支持

据总理官网（Primeminister.kz）消息，SKAI基于哈萨克斯坦自主研发的Alem LLM语言模型开发，旨在通过数据驱动分析提升决策透明度和效率，同时助力基金支持本土企业发展。

基金2025年前9个月成果斐然

会议回顾了基金2025年前9个月的运营成果，重点讨论了落实总统关于重大基础设施项目任务的进展。近期，基金在多个领域取得突破：

江布尔州启动了风能设备组件生产工厂；

扎瑙津建成50兆瓦太阳能电站；

阔什市开通首期供气设施，新增409公里天然气管道，小时输送能力达3.28万立方米；

“多斯特克-莫因特”铁路段复线线路投入使用，大幅提升铁路运力，加速货运并增强出口潜力；

塔勒的库尔干至乌恰拉尔新建302公里 магистраль燃气管道投入运营。

基金在能源、交通和数字化领域的重大项目持续推进，资金使用率高达99%，显示出高效的执行力。“萨姆鲁克-卡泽纳”基金董事会主席努尔兰·扎克波夫报告称，财务指标保持稳定正向增长，生产成果符合计划预期。

SKAI赋能本土企业支持

总理别克帖诺夫特别强调基金需持续落实支持本土商品生产商的指示。首次参会的数字董事SKAI在会上报告，2025年前9个月，基金对本土企业的支持力度显著增强，采购金额达7210亿坚戈，同比增长75%。基金与497家本土企业签订了7227份合同，相比2024年同期（4110亿坚戈、516家企业、414份合同）实现大幅增长。SKAI预测，今年采购计划将因与本土制造商Wabtec的机车采购交易而超额完成。

SKAI依托自2008年以来的全部董事会数据，结合实时财务、运营和市场信息，能够识别规律、预测风险并提出基于数据的建议。其分析的精准性和独立性有效降低了人为因素影响，提升了企业治理的透明度。所有数据在哈萨克斯坦电信公司（Kazakhtelecom）的GPU集群中存储，处于完全隔离的受保护环境中，确保安全性。

推进“清洁哈萨克斯坦”与社会项目

会议还听取了“清洁哈萨克斯坦”倡议的实施情况。基金旗下公司员工计划种植约100万棵树木。此外，基金在包容性、体育和医疗领域的社会项目取得进展，目前在87个设施（包括体育综合体、康复中心和包容性支持办公室）为超过70万人提供服务。年内，基金计划在曼格斯套州和西哈萨克斯坦州新增多个体育综合体。

会议最后，总理别克帖诺夫指示基金管理层确保基础设施项目按时交付，并进一步加大对本土商品生产商的支持力度，提升采购中的本地化比例。

SKAI的引入不仅优化了决策效率，还为基金实现战略目标提供了技术保障，助力哈萨克斯坦在经济与社会发展中迈出坚实步伐。

【编译：木合塔尔·木拉提】