据切尔西和伯恩利俱乐部社交媒体消息，切尔西确认，萨特巴耶夫已从哈萨克斯坦凯拉特俱乐部正式转会加盟球队，接下来一个赛季将租借效力伯恩利。

伯恩利俱乐部也在社交媒体上宣布了这一消息。

“我们很高兴地宣布，哈萨克斯坦国家队球员达斯坦·萨特巴耶夫将从切尔西租借加盟球队一个赛季。”伯恩利在公告中写道。

此前，足坛知名转会记者、内幕消息人士法布里齐奥·罗马诺也确认了这笔交易，并表示双方达成的是为期一个赛季的租借协议，合同中不包含买断条款，萨特巴耶夫将在租借期结束后返回切尔西。

值得一提的是，去年萨特巴耶夫从凯拉特转会切尔西时，罗马诺便是最早报道这一消息的记者之一。

对于职业生涯的新阶段，萨特巴耶夫也在社交媒体上发文表示：

“这只是开始。租借是一次新的经历，将帮助我变得更强。美好的事情还在前方。加油，哈萨克斯坦！”

去年12月，国际足球平台Score 90公布了最新世界青年球员排名，哈萨克斯坦新星达斯坦·萨特巴耶夫跻身同龄球员全球前五，被视为国际足坛备受关注的年轻新秀。

萨特怕耶夫于今年7月28日首次代表英超豪门切尔西在正式比赛中出场。比赛第6分钟，萨特怕耶夫在前场接过队友瑞安・麦昆的直塞传球，帮助球队1:0领先。