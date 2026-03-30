特朗普希望夺取伊朗石油 不排除占领哈尔克岛

特朗普当天在接受英国《金融时报》采访时说，他希望像“在委内瑞拉那样”，从伊朗“夺取石油”。“老实说，我最想做的就是夺取伊朗的石油，但美国国内有些‘蠢货’会问，‘你为什么要这么做?’但他们就是蠢货。”

特朗普说：“我们或许会拿下哈尔克岛，或许不会。我们有很多选择。这也意味着我们得在哈尔克岛驻守一段时间。”

当被问及哈尔克岛的伊朗防御情况时，他认为伊朗毫无防御能力。“我们可以轻而易举拿下它。”

哈尔克岛位于波斯湾西北部，距离伊朗海岸大约25公里，长约6公里、宽约3公里，是伊朗最大石油出口基地，伊朗90%的原油都从这里出口。美军曾在3月13日对哈尔克岛实施大规模打击，称“成功打击”岛上90多个军事目标，但“保留”了石油基础设施。

特朗普还对《金融时报》称，美伊间接谈判“进展顺利”。当被问及未来几天能否达成停火协议、重新开放霍尔木兹海峡时，特朗普未透露具体细节。

特朗普说：“我们还剩约3000个目标，已经轰炸1.3万个目标，还有几千个目标要打击。协议可能很快就能达成。”

当天晚些时候，特朗普在总统专机“空军一号”对媒体说，伊朗已同意停火“15点计划”中的“大部分内容”。“他们同意了大部分条款。他们有什么理由不同意呢？”特朗普还称，伊朗将交付给美国的石油即将启运，以“证明他们的诚意”。“他们给了我们20船石油，明天就开始装运。”

伊朗方面此前表示，特朗普关于伊朗送上“大礼”的言论是政治作秀，缺乏事实依据。至于同美方进行谈判，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫予以否认，表示散布“虚假新闻的目的是操纵金融和石油市场，以此让美国和以色列摆脱其深陷的泥潭”。伊朗舆论认为，捏造该假消息可能是要为暗杀卡利巴夫创造条件，同时在伊朗制造分裂。