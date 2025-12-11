托卡耶夫抵达阿什哈巴德 出席和平与信任年论坛

托卡耶夫总统与别尔德穆哈梅多夫主席在机场进行了简短会谈。

—我非常荣幸接受土库曼斯坦领导层的邀请，出席这一重要活动。在当前局势动荡、充满不确定性的背景下，以及在联合国成立80周年之际，明天将讨论的问题具有重大现实意义。我相信此次论坛将取得圆满成功。这场会议也将成为土库曼斯坦为稳定全球局势、促进中亚地区在友谊与合作基础上加强联系所作出的又一重要贡献。-托卡耶夫表示。

托卡耶夫总统积极评价土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫近期对哈萨克斯坦的国事访问，并强调落实高层会谈成果的重要性。库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫感谢托卡耶夫总统前来参加纪念土库曼斯坦永久中立30周年的论坛，并就双边议程中的重点议题交换了意见。

—谈及双边关系，必须提到土库曼斯坦总统近期对哈萨克斯坦的国事访问。访问成果丰硕，双方就经济以及文化人文领域的合作前景展开了深入讨论。我感谢您为推动两国协作所作出的重要贡献，并向兄弟般的哈萨克人民致以诚挚问候。-别尔德穆哈梅多夫表示。

值得一提的是，托卡耶夫总统此前还与伊朗总统马苏德·佩泽什基安共同出席了在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦—伊朗商业论坛。

【编译：阿遥】