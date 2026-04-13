哈萨克斯坦原油输送量显著增加 CPC管道运行趋稳

据业内消息人士透露，输送量回升主要得益于田吉兹油田产量恢复。项目主要股东雪佛龙公司此前表示，这一恢复为原油出口的连续性提供了保障。

数据显示，上月经里海管道联盟输送的哈萨克斯坦原油达567.6万吨，较2月份的366.3万吨增长约40%。与此同时，俄罗斯原油经该管道出口量也由13万吨增至52万吨，增幅约4倍。

需要指出的是，近几个月来，受无人机袭击、码头检修以及田吉兹油田产量阶段性下降等因素影响，管道输送一度面临一定压力。

哈萨克斯坦能源部上周表示，目前原油出口运行总体保持稳定。

根据计划，里海管道联盟4月将原油输送量提升至日均160万至170万桶。受中东地区供应阶段性收紧影响，市场对CPC原油需求明显增加。

市场人士分析认为，CPC原油目前以较布伦特原油价格出现溢价成交。

哈萨克斯坦对外出口的石油中，超过80%通过里海管道联盟输送。相关原油主要来自里海沿岸的田吉兹油田、卡沙甘油田和卡拉恰甘纳克油田三大油田，并在南奥泽列耶夫卡码头（新罗西斯克附近）装船外运。

【编译：阿遥】