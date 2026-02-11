中文
    托卡耶夫签署总统令 决定3月15日举行全国公投

    哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于11日签署总统令，决定于2026年3月15日举行全国公投。

    托卡耶夫签署总统令 决定3月15日举行全国公投
    Фото: Ақорда

    总统府新闻局公布了总统令全文：

    根据《哈萨克斯坦共和国宪法》第44条第10款以及《哈萨克斯坦共和国全国公投法》第18条之规定，决定：

    一、于2026年3月15日举行共和国全民公投。

    二、将哈萨克斯坦共和国新宪法草案提交全民公投。公投表决问题确定为：“您是否接受于2026年2月12日在媒体上公布的哈萨克斯坦共和国新宪法草案？”

    三、本法令及哈萨克斯坦共和国新宪法草案应于2026年2月12日在各大媒体正式公布。

    四、全国公投的筹备与组织工作由履行中央公投委员会职能的中央选举委员会，以及履行地方公投委员会职能的各级地方选举委员会依法负责实施。

    五、哈萨克斯坦共和国政府应会同中央选举委员会及其他中央和地方行政机关，采取必要措施，确保共和国全民公投依法有序组织实施。

    六、本法令自发布之日起生效。

    哈萨克斯坦共和国总统
    哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫

    2026年2月11日
    阿斯塔纳，总统府

    【编译：阿遥】

