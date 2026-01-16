克孜勒奥尔达州代表团访华 推动农工业领域投资合作

据克孜勒奥尔达州政府新闻办公室介绍，访问期间，代表团在中国黑龙江省巴彦县与多家农业领域领军企业举行了会谈。其中，在与卢楠博士的会晤中，双方重点就优质种子供应保障问题进行了深入交流。

Фото: gov.kz

此外，代表团还实地考察了嘉润农业、高氏禾田米业、八旗等大型水稻和玉米生产企业，详细了解企业的生产运营模式，并就农工业发展经验进行了交流探讨。

访问期间，代表团在海南省一处产城投资园区举行了重要会晤。双方围绕扩大农工业领域合作、推动农业技术发展、整合产业资源以及共同建设工业园区等议题交换了意见。作为此次考察的重要成果，克孜勒奥尔达州政府、海南省产城投资园区以及黑龙江合汇德贸易有限公司共同签署了旨在推动农业发展的三方合作备忘录。

Фото: gov.kz

在东方市，代表团成员还出席了在“一带一路”倡议框架下举行的国际农业会议。会议旨在进一步深化中哈两国农工业协作，展示投资机遇，并推动联合项目落地实施。

会议期间，与会各方就农业技术应用和农产品加工领域的重点问题展开了讨论。会后，海南国际经济发展局、海南黑龙江商会、东方市玉米产业协会以及巴彦县农业发展公司签署了多项合作协议。

Фото: gov.kz

相关协议的签署标志着中哈农工业合作迈上新台阶，不仅为锡尔河流域地区吸引农业投资创造了有利条件，也为“一带一路”框架下务实高效的合作项目拓展了更广阔的空间。

【编译：阿遥】