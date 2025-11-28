聚焦乡村振兴 总统对乡村行政长官提出一系列具体要求

托卡耶夫总统指出，乡村是哈萨克斯坦民族文明的黄金支柱，振兴乡村是全体国民的共同责任。

“我上任后的首份总统令就专门针对乡村发展。据此制定了《2023-2027年哈萨克斯坦农村地区发展概念》，目前各项措施正在扎实推进。前不久我们刚刚召开第二届乡村劳动者论坛，今天又在这里共同明确乡村未来发展方向，这是国家层面的一项战略任务。”他说。

总统充分肯定近年来乡村建设取得的积极进展：2021年以来在全国乡村新建864个初级医疗卫生设施、388所新学校；去年近2000个乡村学校接入高质量互联网；农业总产值六年增长超过1.5倍，达到8.3万亿坚戈；今年对乡村直接支持资金高达1万亿坚戈。

他强调：

“如此力度的国家支持在世界上并不多见，甚至许多国家根本拿不出这样的资金。但我们面前还有更高目标，必须进一步加大工作力度，持续改善乡村面貌。”

在行政长官队伍建设方面，托卡耶夫指出，目前近60%的乡村行政长官是首次当选，地方权力结构实现了较大幅度更新，但他同时强调：

“当选只是开始，绝不能有‘当上行政长官就万事大吉’的思想。行政长官必须以实际行动证明自己是强有力的领导者。‘领导的责任在于为民谋福祉’，这句话绝非空话。”

他要求大幅提升乡村行政长官的专业管理能力，责成公共服务署会同有关部委立即着手制定针对乡村行政长官的系统培训计划，大学“公共与地方治理”专业也要相应调整课程，重点补齐领导力与乡村治理实践短板。对于此前未在国家机关工作过的新任行政长官，他特别提到“Amanat”党发起的“行政长官学校”项目值得肯定，但远不能替代正规高等教育。

关于权限与责任，托卡耶夫明确要求：

“必须进一步赋予乡村行政长官实实在在的权力，但要做到精准、有效、真正便民。”

他指出，目前正在议会审议的《地方国家治理与地方自治法》修正案拟赋予行政长官在街头贸易监管、公共区域美化、购置专用设备等方面的权限，但仍存在模糊地带和职能缺位。例如，乡村行政长官无法直接接入国家数据库，严重影响办事效率。他当场要求：

“政府与公共服务署在一个月内完成全面梳理，明确取消、调整或重新分配所有重复、多余或不应由行政长官承担的职能，特别是将明显属于执法机关职责的事项彻底剥离。”

针对乡村行政长官及其团队的地位与待遇问题，总统表示，这一诉求早已多次反映到总统办公厅。他要求政府、议会和公共服务署在一个月内提出明确方案，随后作出最终决定。他强调：

“乡村行政长官办公室的工作人员是连接政府与民众的桥梁，是培养真正管理人才的实战学校，必须为他们的职业发展和正常工作创造必要条件。”

在强化责任方面，托卡耶夫指出，现行法律尚未明确规定行政长官对选民负责的具体机制，这是重大缺失。他要求：

“必须以法律形式规定行政长官定期向居民报告竞选承诺履行情况。对不兑现承诺、履职不力的行政长官，要建立明确弹劾机制，可由居民或提名政党提出罢免。”

他同时要求政府明确竞选纲领经济部分的硬性标准，避免空洞承诺和民粹主义，真正让选出的行政长官既有更大权力，也承担更实责任。

托卡耶夫总统强调，所有改革都要稳扎稳打、实事求是，真正让乡村更强、农民更富、国家根基更牢。

【编译：木合塔尔·木拉提】