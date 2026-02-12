江布尔州遭遇强降雪 多地降水量超常年两倍

本轮降雪始于2月10日夜间。据哈萨克斯坦国家气象局江布尔州分局数据显示，单次降水量达到7毫米及以上即被认定为危险水平，超过20毫米则属特大降水。过去两天内，该地区已有9个定居点监测到上述危险气象指标。

2月11日，塔拉兹市降水量达22毫米。热斯库洛夫县胡兰乡和阿克尔托别乡降水量分别为15毫米和19毫米；楚河县托列毕乡和朔克帕尔乡均为14毫米；卡拉套为14毫米；拜扎克县阿克扎尔乡为18毫米；库尔岱县别热克塔斯乡和欧塔尔乡各为7毫米。

Фото: Алексей Поляков \ Kazinform

降雪过程在2月12日仍在持续。12日凌晨至上午，塔拉兹市新增降水量17毫米，胡兰乡12毫米，阿克扎尔乡8毫米，别热克塔斯乡7毫米。其中，阿克尔托别乡降雪最为强烈，记录到24毫米的高强度降水。

气象专家预测，降雪将持续至当日深夜。预计至2月13日，降水强度将逐步减弱，并由降雪转为降雨。周末气温有望回升，下周气温将进一步走高。

Фото: Алексей Поляков \ Kazinform

专家指出，此类强降水已被列为危险气象灾害。高强度降雪将导致道路能见度显著下降，增加交通事故风险；同时，湿雪堆积可能引发电力线路中断、树木倒伏以及建筑屋顶受损等情况。有关部门提醒居民出行时保持高度警惕，在极端恶劣天气条件下尽量避免长途驾驶。

江布尔州政府表示，鉴于当前不利气象条件，全州公共事业部门已进入高级别应急状态。目前，全州已调动21家承包单位和178台专业机械投入地方道路养护作业，并储备14,925吨沙子和1,500吨盐。其中，11家承包单位及85台机械负责省道清障作业，10家单位及93台机械负责县级道路通行保障。

【编译：阿遥】