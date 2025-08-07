阿拉木图收紧山区建设审批 多层住宅项目将被叫停

8月3日，托卡耶夫总统接见了阿拉木图市市长达尔汗·萨特巴勒德，听取了有关城市社会经济发展和未来规划的汇报，并明确指指示暂停在城市上部地区建设多户型住宅和点状开发项目，仅允许根据城市总体规划建设社会基础设施与旅游类项目。

据市政府提供的信息，禁令适用于塔勒哈尔高速公路、东环路、阿尔法拉比大道、萨因街和詹多索夫街以南的地带。

市政府指出，近年来上述区域的密集开发已引发一系列系统性问题，包括：

教育和医疗资源不足；

缺乏集中供水与排污系统；

工程管网超负荷运行；

街道与道路交通拥堵加剧；

排水能力不足，易引发洪涝灾害。

阿拉木图市城市规划与市政局局长阿勒玛斯·詹布尔舍介绍说，目前部分建筑商正在开发所谓“联排别墅式多层住宅”，而这类建筑在法律中尚无明确分类。根据新规，此类项目将不再获批立项和预算文件，已在建项目不在限制之列。

他还补充道，阿拉木图山区目前有1500块未开发的农业用地，总面积超过2000公顷，此前这些地块由州政府划拨给城市使用。下一阶段将对《阿拉木图市2040年发展总体规划》进行修订，重点方向包括扩大绿地面积，推动山区有序、协调发展。

【编译：阿遥】