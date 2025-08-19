阿斯塔纳轻轨建设收尾 车站命名方案提交马斯利哈特审批

—阿斯塔纳市轻轨线路建设已进入收尾阶段，项目共规划18个车站。按照现行法律，每个车站都必须命名。为此，我们自年初起组织召开了一系列会议，邀请知识界人士、历史学家、地名学专家、马斯利哈特议员以及相关部门官员参与讨论，就车站命名提出了多种建议。-叶斯尔凯普介绍说。

据他介绍，按照国际惯例，地铁或轻轨车站的命名通常与所在区域的重要地标相关联，以便市民和游客更好地辨识方向。

—我们认为这一经验值得借鉴，因为这能让市民快速找到目标地点，同时也便于他们选择出行路线。-他说。

今年8月1日，市专有名词委员会召开会议，对车站命名方案进行了讨论。经专家审议，形成了一致意见并记录在案。

建议命名如下：

101站 – 机场站 ：位于纳扎尔巴耶夫国际机场附近；

102站 – 阿塔梅肯站 ：位于阿尔纳赛街与哈班拜巴特尔大道交汇处，临近埃勒詹阿纳清真寺；

103站 – 伊希姆站 ：位于扎纳达里雅街与永恒之国大道之间；

104站 – 永恒之国站 ：位于哈班拜巴特尔大道与永恒之国大道交汇处；

105站 – 阿斯塔纳之星站 ：位于哈班拜巴特尔大道沿线，靠近阿斯塔纳之星环岛；

106站 – 努拉站 ：位于哈班拜巴特尔大道与侯赛因·本·塔拉勒街交汇处；

107站 – 大学站 ：位于29/2街与哈班拜巴特尔大道交汇处；

108站 – 大草原站 ：位于布哈尔吉饶街与伟大草原大道之间；

109站 – 阿斯塔纳竞技场站 ：位于阿劳冰宫对面；

110站 – 擂台馆站 ：位于奥伦堡街与哈班拜巴特尔大道交汇处；

111站 – 昔格纳克站 ：位于昔格纳克街与哈班拜巴特尔大道交汇处；

112站 – 巴伊铁列克观景塔站 ：位于阿布扎比广场购物中心旁；

113站 – 部委大楼站 ：靠近若扎·巴格兰诺娃哈萨克音乐会剧院；

114站 – 国家博物馆站 ：位于哈萨克斯坦国家博物馆旁；

115站 – 剧院站 ：位于萨赫达特·努尔马甘别托夫街；

116站 – 千禧林荫道站 ：靠近马赫詹·朱马巴耶夫大道；

117站 – 丝绸之路站 ：位于“日内瓦”住宅区附近；

118站 – 光明之路站：位于光明之路火车站区域。

叶斯尔凯普补充称，这些命名建议已提交阿斯塔纳市政府和市马斯利哈特，等待最终批准。

【编译：阿遥】